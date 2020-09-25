Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Известного бизнесмена расстреляли и утопили в реке в Алтайском крае

сегодня 13:07

Фото pixabay.com

Тело было завёрнуто в сетку-рабицу; мужчина давал деньги под проценты ниже, чем в банках.

В реке в Алтайской крае найдено тело местного бизнесмена. Тело завернули в сетку-рабицу, к нему также прикрепили груз.

Мужчина из Шипуново по имени Сергей занимался перепродажей сельхозпродукции. Он также давал деньги в долг под проценты. Местные жители рассказывают, что к нему обращались те, кто получал отказы в банках. Проценты были вдвое меньше, чем в кредитных учреждениях.

В последний раз Сергея видели 26 июля. Позже жена нашла брошенный автомобиль. Тело было найдено только накануне и то случайно – его выловили рыбаки, пишет «Амител».

В уголовном деле об убийстве уже есть подозреваемый – местный фермер Сергей. Якобы он показал следователям, как именно застрелил обидчика, заворачивал тело в сетку-рабицу. Из материалов дела следует, что предполагаемый убийца два дня поджидал жертву. Но у супруги погибшего есть сомнения – щуплый фермер вряд ли смог «упаковать» мужчину весом более 150 килограммов.

Убийца и его жертва дружили семьями. Сергей брал деньги у убитого на покупку сельхозтехники, но бизнес, что называется, «не взлетел». Пришлось отдать её кредитору. Сумма долга росла и в один момент достигла 10 млн рублей. Разлад произошёл как раз из-за денег, считают местные жители.

В то же время супруга подозреваемого не верит в виновность мужа. Она утверждает, что убитый бизнесмен «отбирал у людей технику и продавал».

Напомним, мы рассказывали, что бывший зэк убил возлюбленную в день свадьбы под Новосибирском.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

отрубил пальцы

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128333
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39412
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32084
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30010
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29621
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23618
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22611
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле