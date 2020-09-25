Известного бизнесмена расстреляли и утопили в реке в Алтайском крае

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Тело было завёрнуто в сетку-рабицу; мужчина давал деньги под проценты ниже, чем в банках.

В реке в Алтайской крае найдено тело местного бизнесмена. Тело завернули в сетку-рабицу, к нему также прикрепили груз.

Мужчина из Шипуново по имени Сергей занимался перепродажей сельхозпродукции. Он также давал деньги в долг под проценты. Местные жители рассказывают, что к нему обращались те, кто получал отказы в банках. Проценты были вдвое меньше, чем в кредитных учреждениях.

В последний раз Сергея видели 26 июля. Позже жена нашла брошенный автомобиль. Тело было найдено только накануне и то случайно – его выловили рыбаки, пишет «Амител».

В уголовном деле об убийстве уже есть подозреваемый – местный фермер Сергей. Якобы он показал следователям, как именно застрелил обидчика, заворачивал тело в сетку-рабицу. Из материалов дела следует, что предполагаемый убийца два дня поджидал жертву. Но у супруги погибшего есть сомнения – щуплый фермер вряд ли смог «упаковать» мужчину весом более 150 килограммов.

Убийца и его жертва дружили семьями. Сергей брал деньги у убитого на покупку сельхозтехники, но бизнес, что называется, «не взлетел». Пришлось отдать её кредитору. Сумма долга росла и в один момент достигла 10 млн рублей. Разлад произошёл как раз из-за денег, считают местные жители.

В то же время супруга подозреваемого не верит в виновность мужа. Она утверждает, что убитый бизнесмен «отбирал у людей технику и продавал».



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