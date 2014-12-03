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Как получить кешбэк за поездки по России в 2020 году

сегодня 16:15

Фото pixabay.com

Программу кешбэка в России продлили до новогодних каникул; максимальный возврат составит 20 тысяч рублей.

В России до конца новогодних каникул продлили программу кешбэка за путешествия по стране. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В программу внесли изменения. Теперь можно вернуть деньги за путешествия по России за туры от двух ночей. Минимальная стоимость путёвки не ограничена. Теперь можно вернуть до 20 % от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Также для получения кешбэка нужно оплатить тур картой «Мир». На неё же вернутся и средства кешбэка в течение пяти дней с момента оплаты.

Чтобы получить возврат денег, нужно перейти на сайт мирпутешествий.рф. На нём необходимо выбрать регион, куда ходите отправиться, а также предложение одного из партнёров. Далее переходим на сайт туроператора, где происходит бронирование и оплата картой «Мир».

Напомним, на летнюю программу стимулирования внутреннего туризма в России выделили 15 миллиардов рублей.

Напомним, на программу стимулирования внутренних туристических поездок, продажи по которой происходили с 21 по 28 августа, было выделено 15 млрд руб. Как рассказывала глава Ростуризма Зарина Догузова, по программе кешбэка россияне купили туров на 1,4 млрд рублей.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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