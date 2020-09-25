Как реагировать на поборы в школе, рассказали в аппарате детского омбудсмена Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Совет родителей действует при Уполномоченном по правам детей в Новосибирской области; этот орган помогает разобраться в том числе с конфликтами в школах.

В аппарате детского омбудсмена Новосибирской области призвали родителей сообщать обо всех случаях поборов в школах. Там уточнили, что заявитель в случае необходимости может не называть свои персональные данные, если опасается возможных последствий. Сигнал всё равно будет отработан. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе регионального уполномоченного.

Там также отметили, что при омбудсмене создан Родительский совет.

«Цель этого органа — наладить взаимосвязь между родительским сообществом и образовательными учреждениями, чтобы сообща обсуждать и решать возникающие проблемы и действовать в интересах детей. Родительский совет также будет готовить предложения и обращения в структуры правительства Новосибирской области и департаменты мэрии города», — сказали в пресс-службе.

В аппарате подчеркнули, что ни одно обращение не остаётся без внимания.

Ранее в редакцию Сиб.фм обратилась мама новосибирского школьника, которую возмутило поведение классного руководителя, которая объявила о необходимости купить несколько коробок конфет к Дню учителя.