Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Как реагировать на поборы в школе, рассказали в аппарате детского омбудсмена Новосибирской области

сегодня 09:31

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Совет родителей действует при Уполномоченном по правам детей в Новосибирской области; этот орган помогает разобраться в том числе с конфликтами в школах.

В аппарате детского омбудсмена Новосибирской области призвали родителей сообщать обо всех случаях поборов в школах. Там уточнили, что заявитель в случае необходимости может не называть свои персональные данные, если опасается возможных последствий. Сигнал всё равно будет отработан. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе регионального уполномоченного.

Там также отметили, что при омбудсмене создан Родительский совет.

«Цель этого органа — наладить взаимосвязь между родительским сообществом и образовательными учреждениями, чтобы сообща обсуждать и решать возникающие проблемы и действовать в интересах детей. Родительский совет также будет готовить предложения и обращения в структуры правительства Новосибирской области и департаменты мэрии города», — сказали в пресс-службе.

В аппарате подчеркнули, что ни одно обращение не остаётся без внимания.

Ранее в редакцию Сиб.фм обратилась мама новосибирского школьника, которую возмутило поведение классного руководителя, которая объявила о необходимости купить несколько коробок конфет к Дню учителя.

Автор:
Мария Машанова
журналист

1

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127630
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39381
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31953
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
29959
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29442
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23534
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22569
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле