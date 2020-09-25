Какие коронавирусные меры поддержки малого и среднего бизнеса перестали действовать, а какие продлили в октябре

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В октябре перестают действовать большинство мер поддержки бизнеса; мораторий на банкротство продлён до конца года.

Многие меры поддержки малого и среднего бизнеса, введённые из-за пандемии, перестают действовать в октябре. Разбираемся с изменениями в законодательстве.

Кредитные каникулы закончились

С началом пандемии коронавируса многие заёмщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России приняли закон о кредитных каникулах.

Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли не только индивидуальные предприниматели, но и частные лица, чьи ежемесячные доходы из-за нынешней ситуации в экономике упали более чем на 30 %, а также представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

В среду, 30 сентября, приём заявок на такие кредитные каникулы завершился.

Отсрочки арендных платежей больше нет

В октябре завершается действие отсрочки арендных платежей для малого и среднего бизнеса.

Максимальное пособие по безработице в октябре не выплатят

С 1 октября индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта, прекратили получать максимальный размер пособия по безработице (в качестве поддержки в пандемию им полагались выплаты в размере 12 130 рублей).

Налоги: снятие ограничений

С 1 октября снимаются ограничения, согласно которым зачесть переплату по налогу позволялось лишь в счёт налога аналогичного вида. Теперь зачёты можно совершать между разными видами налогов.

Мораторий на банкротство продлён

Мораторий на банкротство для бизнеса продлевается ещё на три месяца – до конца 2020 года. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Бизнес защитят от банкротства по заявлению кредиторов – "до начала января".

"Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших отраслей", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, 29 сентября эксперты рассказали, куда обращаться малому бизнесу за финансовой поддержкой.