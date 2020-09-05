Каникулы школьников в Новосибирской области могут начаться раньше

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На карантин в Новосибирской области отправлены около сотни классов; вспышек COVID-19 в школах удалось не допустить.

В Новосибирской области каникулы для школьников могут начаться раньше. Заявление сделал министр образования региона Сергей Федорчук.

По словам чиновника, пока власти не планируют отправлять детей по домам как в Москве – уже с 5 октября. Но ситуация с заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ на территории региона постоянно меняется. Поэтому в Министерстве образования рассматривают возможность отправить детей на каникулы уже в третьей декаде октября.

Эта мера, по словам Федорчука, позволит снизить заболеваемость инфекционными болезнями. К тому же отдохнут и дети, и учителя.

В настоящее время около сотни классов в школах Новосибирской области отправлены на карантин из-за коронавируса. На контроле у министерства 88 школ.

«Порядка 88 школ у нас на контроле находится, около 45 по взрослым и по детям около 60 на контроле», — также заявил министр и добавил, что вспышек коронавируса в школах удалось избежать.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отправил всех детей на двухнедельные каникулы из-за коронавируса.