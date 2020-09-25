Каждый третий работник уходит на удалёнку в Москве из-за коронавируса: полный текст указа Собянина

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Предприятиям рекомендовано вновь перевести сотрудников на удалёнку; пенсионеров просят не выходить из дома.

С 5 октября переход на удалённую работу в Москве станет обязательным. Соответствующий указ подписал сегодня мэр города Сергей Собянин.

Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удалённую работу не менее 30 % своих сотрудников.

Кроме того, домой отправляются также все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Исключение — только для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удалённую работу также не распространяются на медицинские организации, оборонные предприятия «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.