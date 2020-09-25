Когда будут осенние каникулы в школах Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Осенние каникулы начнутся уже через месяц; они продлятся неделю.

По данным мэрии Новосибирска, школы сами устанавливают точные сроки осенних каникул.

«Департаментом образования мэрии города Новосибирска рекомендовано придерживаться следующих сроков: 02.11.2020-08.11.2020», — ответил пресс-центр мэрии города в ответ на запрос Сиб.фм.

Как ранее писал Сиб.фм, в Москве из-за роста заболевших коронавирусом школьники уйдут на каникулы в октябре и сразу на две недели — с 5 по 18 октября.

Напомним, стало известно, как россияне отдыхают на 4 ноября 2020 года.