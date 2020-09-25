Когда ставить зимние шины в Новосибирске в 2020 году

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Переменчивая погода тревожит автомобилистов; мы узнали, когда именно лучше менять шины на зимние.

Температурные качели в Новосибирской области заставили многих автомобилистов задуматься – когда ставить зимние шины. В регионе уже выпал первый снег, ночные температуры опускают ниже нулевой отметки. Те, кто едет на работу по утрам на своём автомобиле, заметили, что асфальт покрывается тонкой коркой льда. Действительно ли уже пора менять шины на зимние?

Синоптики прогнозируют, что похолодание на территории Новосибирской области окажется кратким. Горожане и жители области ещё успеют погреться в лучах осеннего солнца. Синоптики советуют менять резину тогда, когда среднесуточная температура опустится ниже нулевой отметки. То есть когда днём температура колеблется около +5 градусов, а по ночам стабильно опускается до минусовых значений. Если такие погодные качели держатся 5-7 дней – менять шины на зимние пора.

Автоэксперты придерживаются другого мнения. Менять шины на зимние следует при температуре около +7 градусов и не привязываться к ночным заморозкам. Дело в том, что ниже 7 градусов резина теряет эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте. Начинается усиленный износ более мягкой зимней резины.

В целом эксперты сходятся во мнении, что менять резину на зимнюю лучше во второй декаде октября.