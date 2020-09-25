Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Когда ждать выплату с 3 до 7 лет

сегодня 01:15

Фото Pixabay

Процесс получения пособий с 1 октября изменился; сообщается, что переход на карту «МИР» не вызовет сбоя в работе.

Сроки выплаты пособия на ребенка от 3 до 7 лет устанавливаются в региональных регламентах по назначению выплаты. В большинстве регионов это период с 26 по 5 число месяца, следующего за месяцем назначения пособия (при первом получении) и в дальнейшем в этих числах.

Пособие с 1 октября перечисляется на карту «Мир», почтовым переводом или на банковский счёт, не привязанный к картам иных, кроме карты «Мир», платёжных систем (сберкнижка).

Напомним, есть способ получать детские пособия после 1 октября и без оформления карты «МИР».

Автор:
Эдвард Фицлер

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127025
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39332
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31822
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
29803
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29048
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23432
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22510
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле