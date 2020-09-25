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Количество масок в аптеках Новосибирска назвали в мэрии

сегодня 16:53

Фото pixabay.com

Новосибирцы ежедневно покупают 3,5 тысяч масок; при таком расходе масок на складах хватит на семь месяцев.

На складах муниципальной сети аптек Новосибирска хранится более 97 тысяч медицинских масок. Об этом Сиб.фм сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

По словам специалистов, этого запаса хватит на семь месяцев с учётом того, что новосибирцы ежедневно покупают 3,5 тысяч масок (3 200 штук — для взрослых, 300 штук — детские). Сейчас на складах лежат 97 497 штук медицинских масок, в том числе 20 949 детских.

«Тенденции к повышению спроса на медицинские маски не отмечено. Ограничений в количестве при продаже масок нет. Поставки средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок осуществляются в необходимых объёмах без перебоев», — сообщили в департаменте.

Напомним, мэрия Новосибирска рассказала, на сколько хватит запаса масок в аптеках.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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