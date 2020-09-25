Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 1 октября
Фото оперативного штаба
Ещё 77 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались четыре пациента.
По состоянию на 1 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 147 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 77 человек.
Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 784 — это дети.
В стационарах скончались четыре пациента. Это мужчины в возрасте 49, 66 лет, 81 года и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.
В отделениях интенсивной терапии находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.
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