Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 1 октября

Фото оперативного штаба

Ещё 77 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались четыре пациента.

По состоянию на 1 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 147 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 77 человек.

Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 784 — это дети.

В стационарах скончались четыре пациента. Это мужчины в возрасте 49, 66 лет, 81 года и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.