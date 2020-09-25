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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 1 октября

сегодня 01:41

Фото оперативного штаба

Ещё 77 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались четыре пациента.

По состоянию на 1 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 147 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 77 человек.

Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 784 — это дети.

В стационарах скончались четыре пациента. Это мужчины в возрасте 49, 66 лет, 81 года и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 449 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 51 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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