Компенсация за отпуск: кому положено, как получить

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Компенсация за неиспользованный отпуск возможна в России для работников даже без заявления об увольнении. Как получить её в 2020 году – читайте в нашей статье.

У работников, которые по тем или иным причинам не могут отправиться на заслуженный отдых, часто возникает вопрос – как получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Согласно российскому законодательству, оплата неиспользованных дней отпуска возможно только в случае, если работнику положены дополнительные дни отдыха. Об этом говорит статья 126 трудового кодекса Российской Федерации.

Все работники, согласно закону, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. По общему правилу компенсация неиспользованных дней отпуска возможна только при увольнении. Но есть и исключения.

Дополнительные дни отпуска предоставляются по закону только некоторым категориям работников. Например, сотрудникам с ненормированным рабочим днём полагается дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трёх дней.

Если в коллективном договоре с организацией предусмотрен дополнительный отпуск любой продолжительности и сотрудник не использовал эти дни – тогда за них можно получить компенсацию. Есть и ограничения – максимум дополнительного отпуска составляет 5 дней.

Кто не может получить компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения:

беременные женщины;

работники в возрасте до 18 лет;

сотрудники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда.

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения

Сотрудник вправе обратиться к работодателю с заявлением и попросить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. В заявлении нужно указать, за сколько дней отпуска работник хочет получить компенсацию. Далее работодатель выпускает приказ в свободной форме, в котором сказано, что работник в отпуск не пойдёт, а неотгуленные дни ему нужно заменить денежной выплатой.

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении

Компенсации за неиспользованные дни отпуска полагаются всем увольняющимся работникам (ст. 127 ТК РФ). Поэтому никаких дополнительных заявлений работнику писать не нужно.

Бухгалтер рассчитает компенсацию за отпуск на основании приказа о расторжении трудового договора.

Компенсация за неиспользованный отпуск без увольнения в 2020 году облагается НДФЛ и страховыми взносами.