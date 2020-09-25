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Кому повысят зарплату в октябре

сегодня 10:50

Фото pixabay.com

Нескольким категориям граждан повысят зарплату в октябре; это касается представителей бюджетного сектора.

С 1 октября на 3 % проиндексируют зарплату работников федеральных государственных органов, федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, судей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным «РИА Новости», конкретно речь идёт об экспертах, заведующих, стенографистах, экспедиторах в центральных аппаратах федеральных госорганов, аппаратах федеральных судов (за исключением Конституционного, Верховного и Арбитражного), органах судебного департамента при Верховном суде, в прокуратурах, в следственных органах.

Также увеличатся оклады аналитиков, инженеров, заведующих в федеральных министерствах, службах, агентствах. Поднимут зарплату и персоналу военных частей.

Судьи тоже будут получать на 3 % больше. Это касается судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Федерации.

Напомним, в Госдуме предложили компенсировать родителям вынужденный отпуск из-за ухода детей на дистанционку.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

зарплата
индексация

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