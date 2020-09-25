«Конфеты покупать не надо»: в новосибирской школе отменили скандальные поборы на подарки к Дню учителя

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В новосибирской школе отказались от идеи покупать конфеты и открытки в подарок педагогам к Дню учителя; изначально деньги на презенты хотели собрать с родителей.

После публикации на Сиб.фм материала о том, что родителей новосибирских школьников вынуждают сдавать деньги на конфеты и открытки учителям, классная руководитель объявила в чате класса, что ничего покупать не нужно. Об этом в редакцию сообщила мама одного из учеников.

«После публикации прошло совсем немного времени, как прозвучал "отбой". Сообщили, что ничего покупать не нужно», — рассказала Наталья Т.

Накануне женщина пожаловалась, что классный руководитель поставила родителей перед фактом: к Дню учителя необходимо приобрести 12 коробок конфет и открыток.

«Когда я поинтересовалась, нельзя ли ограничиться хорошими шоколадками — тем более что конфеты сейчас могут стоить и 700 рублей за упаковку, — мне дали понять, что я, мягко говоря, не права. Дескать, неужели учителя не заслужили по коробке конфет два раза в год», — рассказала мама школьника.

С её слов, большинство родителей равнодушно отнеслись к ситуации. Особенно после того, как классная предложила взять необходимую сумму из фонда класса.

Женщина добавила, что в этой ситуации её возмутила не столько цена вопроса, сколько безапелляционная подача — надо, и всё тут.

Напомним, ранее в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области рассказали, куда жаловаться на школьные поборы.