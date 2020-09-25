Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 ко 2 октября - отдельное кладбище в Индонезии, пик заболеваемости в Канаде и открытие Узбекистана

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Отдельное кладбище в Индонезии, пик заболеваемости в Канаде, открытие Узбекистана; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

Ко 2 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 34 228 470 человек, из которых 1 024 965 умерли, 25 646 621 выздоровел.

Карантин в Испании

В Испании на карантин отправят все регионы, где на сто тысяч населения зафиксируют более 500 заболевших.

На данный момент в Мадриде уже запрещено покидать город без уважительной причины — выезжать гражданам можно только на работу, учёбу, за продуктами или к врачу.

Изоляция в Израиле

В Израиле обязательную изоляцию продлили до 14 октября.

Кроме того, власти страны ввели запрет на участие в уличных демонстрациях и собираться в группы более 20 человек.

Отдельное кладбище в Индонезии

В столице Индонезии для жертв коронавируса в ближайшее время появится отдельное кладбище.

Власти уже выделили для этих целей участок земли, рассчитанный на несколько тысяч захоронений.

Пик заболеваемости в Канаде

В Канаде число инфицированных коронавирусной инфекцией возросло за последние сутки до 158 758 человек. Ежесуточные показатели достигли пиковых значений, фиксировавшихся в стране в начале мая.

Наибольший рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

По мнению премьер-министр страны Джастин Трюдо, ещё есть возможность «взять вторую волну под контроль». Для этого все жители Канады должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививки от гриппа.

Открытие Узбекистана для иностранцев

Узбекистан снимает ограничения на въезд в страну и открывает продажу туров для иностранцев. В группах должно быть не больше 15 человек, а турфирмы обязаны организовать всем гостям прохождение тестов на коронавирус.

Тем, кто едет в Узбекистан самостоятельно из стран СНГ, Эмиратов и Евросоюза, необходимо иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, сделанную не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Напомним, 30 сентября в России заявили о разработке экспресс-тестов на коронавирус при помощи собак.