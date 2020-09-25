Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 1 октября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области растёт заболеваемость коронавирусом – только за последние сутки COVID-19 нашли у 82 человек; в стационарах скончались пять пациентов.

13 229 случаев COVID-19 выявлено в Новосибирской области. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 82 жителей. Об этом 1 октября сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Как уточнили медики, в стационарах скончались ещё пять пациентов.

«Это мужчины в возрасте 40 лет, 60 лет, 80 лет и 88 лет и женщина, ей было 82 года», — сказали в штабе.

Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.

«Госпитализированы 29 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 679. В больницы районов госпитализированы 611 пациентов», — говорится в сообщении штаба.

Всего в Новосибирской области сделан 530 161 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 519 жителей региона, 44 626 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, 30 сентября в Новосибирской области начали прививать медиков от коронавируса.