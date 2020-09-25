Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 ко 2 октября – удалёнка в Москве, отказ в госпитализации пациентам в Крыму и завершение испытаний второй вакцины

Фотографии с сайта pixabay.com, пресс-службы президента России и пресс-службы Минздрава РФ

Удалёнка в Москве, отказ в госпитализации пациентам в Крыму, завершение испытаний второй вакцины; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

Ко 2 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 185 231 человек, из которых 20 891 — умерли, 964 242 — выздоровели.

Новый указ Собянина

С 5 октября переход на удалённую работу в Москве станет обязательным. Соответствующий указ подписал сегодня мэр города Сергей Собянин. Работать из дома должны отправиться не менее 30 % сотрудников местных организаций, а также все те, кто страдает хроническими заболеваниями и чей возраст старше 65 лет.

Исключение — только для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удалённую работу также не распространяются на медицинские организации, оборонные предприятия «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

Завершение испытаний вакцины

На новосибирском «Векторе» завершены клинические испытания антикоронавирусной вакцины.

В начале лета перспективы связывали с тремя прототипами вакцины. Они прошли испытания на нескольких видах животных, после чего в конце июля перешли на прививки добровольцам, это стало началом клинических испытаний.

Строгий карантин перед встречей с президентом

Всех участников личных встреч с президентом Владимиром Путиным отправляют на двухнедельный карантин вне зависимости от их статуса, пишет издание «Проект».

Издание утверждает, что Кремль выделил несколько пунктов для карантина — три пансионата в Сочи, правительственный комплекс на улице Косыгина в Москве и гостиницу в Ново-Огарёво. До результатов текстов на коронавирус гостям не разрешают даже покидать комнаты.

Отбывать карантин приходится даже самым высокопоставленным персонам.

Крым: отказ в госпитализации и другие жалобы

Жители Крыма пожаловались главе региона Серею Аксёнову на отказ в госпитализации, сообщает «Крым 24».

«У нас большое количество жалоб поступает через социальные сети. Люди жалуются на отказы в госпитализации, вопросы о проведении вакцинации, а также на халатное отношение персонала в медучреждениях. Люди описывают разные ситуации. Вечером вычитываю практически все обращения, а также ответы ответственных лиц. Необходимо принимать соответствующие действия», – подчеркнул Аксёнов в беседе с журналистами.

Популярность Алтая резко возросла

Жители Европейской части России обеспечили приток туристов в Алтай. Загрузка отелей и турбаз перекрыла показатели прошлого года, составив 50 % — 100 %. Был даже дефицит дорогих номеров, с чем раньше сталкиваться не приходилось, пишет «Коммерсант-Сибирь».

Аналитики связывают такой наплыв туристов с закрытием большинства зарубежных направлений и падением доверия к ним российских туристов из-за пандемии.

Напомним, сегодня врачи Чувашии рассказали о спасении 66-летней пациентки со 100 % поражением лёгких от коронавируса.