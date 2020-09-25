«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

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Российская команда одержала победу над ПАОКом; матч завершился со счётом 2:1.

Футбольный клуб «Краснодар» победил греческий ПАОК и впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Игра прошла в греческих Салонниках.

На 73-й минуте матча греческий игрок срезал мяч в свои ворота. Спустя 4 минуты ПАОК смог сравнять счёт в футбольном поединке. Уже через минуту «Краснодар» вновь вышел вперёд благодаря голу Реми Кабелла.

В первом матче «Краснодар» также победил соперника из Греции со счётом 2:1. Победа позволила россиянам впервые в истории выйти в групповую стадию Лиги чемпионов. В минувшем сезоне розыгрыша РПЛ «Краснодар» занял третье место и получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» напрямую попали в групповую стадию турнира.

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