Крокодила поймал браконьер в реке в Алтайском крае

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Нарушителя поймали во время разделки добычи; рептилия находилась в состоянии анабиоза.

В Алтайском крае браконьер выловил из реки крокодила. Рептилия почти наверняка сбежала от хозяев.

Инцидент произошёл ещё минувшей осенью, однако стало известно об этом лишь сейчас. Как пишут местные СМИ, случай оказался экзотическим для краевого министерства природы. Нарушитель выловил крокодила ночью, во время рыбалки с фонарём. Чиновники предполагают, что летом или весной хозяева взяли рептилию с собой на отдых у водоёма – а тот убежал и некоторое время жил в реке и охотился.





Осенью температура начала падать и крокодил впал в анабиоз. Браконьера поймали в тот момент, когда он уже разделывал несчастное животное.

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