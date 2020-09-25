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Массовое заражение коронавирусом выявили в мини-футбольном «Сибиряке»: клуб снялся с Кубка России

сегодня 22:41

Фото «Сибиряк»

Мини-футбольный клуб «Сибиряк» больше не участвует в борьбе за Кубок России; в команде выявили очаг заражения коронавирусом.

В мини-футбольном клубе из Новосибирска «Сибиряк» выявили случаи заражения коронавируса. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба клуба.

«К нашему большому сожалению, удивлению и разочарованию на все предложения ПМФК «Сибиряк» о переносе игр на резервные дни календаря или на дату проведения ответных игр 1/8 финала в период с 14 октября по 18 ноября были получены отказы от Ассоциации мини-футбола России и клуба «Динамо-Самара». В связи с этим ПМФК «Сибиряк» вынужден информировать о невозможности своего участия в играх 1/8 финала Кубка России сезона 2020/2021», — сказано в сообщении на сайте.

Точное число заболевших членов клуба «Сибиряк» не назвал. Сейчас известно, что игра для клуба начнётся только в следующем сезоне.

Напомним, ранее хоккейная «Сибирь» проиграла питерскому СКА.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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