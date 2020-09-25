Мэрия Новосибирска рассказала, на сколько хватит запаса масок в аптеках

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В Новосибирске растёт количество заболевших коронавирусом; вопрос наличия масок в аптеках становится всё более актуальным.

Запаса масок в муниципальной сети аптек Новосибирска хватит ещё на семь месяцев. Об этом Сиб.фм сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

По данным на 29 сентября, в сети МП «НАС» сформирован обширный запас медицинских масок — 97 497 штук для взрослых и 20 949 штук для детей.

По расчётам департамента по социальной политике, этого запаса должно хватить на семь месяцев. Чиновники отметили, что пока тенденции к повышению спроса на медицинские маски не отмечено и нет ограничений по продаже определённого количества масок в одни руки.

Напомним, стало известно, сколько масок в день покупают новосибирцы.