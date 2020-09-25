Миллиардеры заболели коронавирусом в России: полный список

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Уже шесть миллиардеров из России заразились коронавирусом; кто переболел и как лечился – читайте в нашем материале.

Коронавирус в России не щадит ни богатых, ни простых людей. Не устояли перед COVID-19 и сразу шесть российских миллиардеров.

9 мая Telegram-канал Mash сообщил, что коронавирусом заразился миллиардер Герман Хан. Он сдал положительный тест на COVID-19. Позже, в беседе с «РБК» сам совладелец «Альфа-Групп» и крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall Dea опроверг данную информацию.

Одним из первых о своём заболевании коронавирусом сообщил совладелец футбольного «Спартака» и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун. 7 мая стало известно, что Федун сдал положительный тест на коронавирус и попал в инфекционный госпиталь.





22 мая о коронавирусе сообщил и владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Он заразился в СИЗО, где находится из-за обвинения в создании преступного сообщества. Миллиардер содержится в отдельной камере, и болезнь протекала у него в лёгкой форме. СИЗО «Лефортово» также проверили на предмет вспышки коронавируса.

В июне 2020 года стало известно, что миллиардер Алексей Репик также заразился коронавирусом. По его словам, вылечиться удалось всего за три дня благодаря препарату фавипиравир.

Также о коронавирусе сообщал и православный миллиардер Константин Малофеев. Он рассказывал, что столкнулся с нехарактерной симптоматикой – не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. Лишь слабость и ломота в спине.

Накануне стало известно, что в Новосибирске коронавирус выявили у отпрыска семьи миллиардеров и одной из самых влиятельных семей России Романа Ротенберга. Из-за COVID-19 Ротенберг пропустил матч с «Сибирью» и срочно отправился в Москву лечиться.