Министерство счастья создали в России

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Министерство будет заниматься людьми в сложной ситуации; ведомство создадут на Камчатке.

В Камчатском крае создадут министерство счастья. Заявление сделал губернатор региона Владимир Солодов.

Чиновник заявил, что официально ведомство получит название Министерство социального благополучия и семейной политики.





«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных"», — заявил губернатор Солодов, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Владимир Солодов был избран губернатором региона в единый день голосования. Он запустил реформу структуры регионального правительства.

Ранее сообщалось, что россияне назвали сына в честь коронавируса на счастье.