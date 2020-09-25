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Много тепла без дождей: назван неожиданный прогноз погоды на октябрь в Новосибирске

сегодня 12:42

Фото pixabay.com

Температуры будут выше многолетних значений; погода порадует жителей и других регионов Сибири.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре на территории Сибири. Прогноз оказался неожиданным и приятным.

По данным ведомства, на большей части азиаткой территории России, к которой относится и Новосибирская область, среднемесячная температура будет выше многолетних значений на 1-2 градуса. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Новосибирской области не ожидаются обильные осадки в виде дождей и снега. Их количество будет, по предположениям синоптиков, меньше среднего многолетнего значения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что октябрь в Новосибирской области начнётся с резкого потепления.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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погода

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