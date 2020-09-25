Мобильное приложение с гостевыми маршрутами создадут для жителей и гостей Новосибирска к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

Фотографии с сайта pixabay.com и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Омске и Новосибирске в 2023 году; «2ГИС» создаст цифровую платформу с указанием всех гостевых маршрутов.

Международная картографическая компания в сфере разработки цифровых геокарт «2ГИС» создаст цифровую платформу с указанием всех гостевых маршрутов для Омска и Новосибирска, в которых в 2023 году пройдёт Молодёжный чемпионат мира по хоккею. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС» сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Да, на самом деле подписали соглашение с «2ГИС». Будет создана специальная платформа под чемпионат мира по хоккею. Эта платформа станет большой помощью и для болельщиков, и для жителей», — рассказал Ахапов.

Платформу сделают в виде мобильного приложения, которое можно будет скачать на телефон. В нём детально пропишут все гостевые маршруты, гостиницы, культурные и развлекательные точки на карте Новосибирска и Новосибирской области.

«Более того, сегодня уже спроектирован онлайн-дизайн Ледовой Арены. Можно будет в онлайн-режиме смотреть, где находится вход, выход, как расположены зрительские места, как удобнее попасть на арену, либо пройти в свой сектор в соответствие с номером ряда и места. Этот спектр услуг распространяется на Омск. Многие будут летать из Новосибирска в Омск поддерживать ту или иную команду», — подчеркнул министр.

Напомним, вчера стало известно, что в Новосибирске пройдёт Кубок мира по боксу.