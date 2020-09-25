Мощный снегопад обрушится на Новосибирск

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В Новосибирске резко изменится погода; следующая неделя будет снежной.

В Новосибирске синоптики обещают, что следующая неделя будет снежной и пасмурной. По данным сервиса «Яндекс.Погода», с 5 по 10 октября каждый день будет идти снег.

Больше всего осадков прогнозируется 5 и 6 октября. В эти же дни будет минусовая температура. Столбик термометра опустится до -2 градусов.

В среднем температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+2 градусов. Неделя будет пасмурной.

Напомним, 29 сентября первый снег выпал в Новосибирске.