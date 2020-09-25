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На фоне пандемии предприниматели Алтая стали брать микрозаймы в несколько раз чаще

сегодня 00:05

Фото pixabay.com

Коронавирус и связанные с ним ограничения не смогли остановить деловую активность алтайских предпринимателей; они охотно брали микрозаймы.

В четыре раза больше микрозаймов, 188 штук на почти 210 млн рублей, получили предприниматели Республики Алтай за девять месяцев текущего года от республиканского Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, пишет «Коммерсант-Сибирь».

Выданы ссуды в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке предпринимательских инициатив. Финансы брали бизнесмены на развитие дела в сфере АПК, туризма, строительства, торговли и услуг. В числе ссуд четырнадцать выданы в рамках поддержки бизнеса во время пандемии.

Напомним, 1 октября стало известно, какие меры поддержки предпринимательства в пандемию продолжат действовать.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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