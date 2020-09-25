На какие выплаты нужна карта “МИР”
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Детские пособия с 1 октября будут зачисляться по-новому; все социальные выплаты будут приходить только на карту «МИР».
С октября действую новые правила начисления детских пособий. Получателям необходимо предоставить реквизиты карты национальной платёжной системы «МИР». Это касается следующих выплат:
пособия при рождении ребёнка;
пособие по беременности и родам;
пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребёнка;
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву;
пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет;
ежемесячное пособие на первого или второго ребенка (“путинское пособие);
пособие на третьего и последующего ребёнка, не достигшего трех лет.
В случае, если родители не хотят оформлять карту “МИР”, они могут получать деньги наличными по почтовому переводу и на счет в банке, который не привязан ни к какой карте.
Напомним, стали известны пять изменений октября, которые касаются выплат и пособий.
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