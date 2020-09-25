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Пособия на детей 3-7 лет

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На какие выплаты нужна карта “МИР”

сегодня 11:12

Фото pixabay.com

Детские пособия с 1 октября будут зачисляться по-новому; все социальные выплаты будут приходить только на карту «МИР».

С октября действую новые правила начисления детских пособий. Получателям необходимо предоставить реквизиты карты национальной платёжной системы «МИР». Это касается следующих выплат:

  • пособия при рождении ребёнка;

  • пособие по беременности и родам;

  • пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

  • единовременное пособие при рождении ребёнка;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву;

  • пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет;

  • ежемесячное пособие на первого или второго ребенка (“путинское пособие);

  • пособие на третьего и последующего ребёнка, не достигшего трех лет.

В случае, если родители не хотят оформлять карту “МИР”, они могут получать деньги наличными по почтовому переводу и на счет в банке, который не привязан ни к какой карте.

Напомним, стали известны пять изменений октября, которые касаются выплат и пособий.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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детские пособия
детские выплаты

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