На карантин из-за коронавируса в Бердске закрыты 11 классов

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В бердских школах продолжают закрывать на карантин классы; причиной становится коронавирус и ОРВИ.

В Бердске из-за коронавируса по данным на 30 сентября закрыто 11 классов в шести общеобразовательных учебных заведениях. Это школы № 1, 2, 3, 5, 8 и 13. Коронавирус подтверждён у семи учеников и двоих учителей. Контактными являются 281 человек, сообщает «Бердск-Онлайн».

Также коронавирусом болеет один ребёнок в одном детском саду, он не контактировал с воспитанниками.

Из-за ОРВИ на карантине находятся два класса в школах № 1 и 8 – всего 53 человека.

Напомним, из-за коронавируса на карантин закрывают школы и детские сады в Хакасии.