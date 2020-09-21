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Наехал на инспекторов ДПС директор завода и попал под уголовное дело в Новосибирской области

сегодня 10:56

Фото pixabay.com

Инцидент произошел в Мошковском районе; дебоширом оказался директор «Юрмаша».

В Новосибирске возбуждено уголовное дело на директора завода, который избил одного из сотрудников ДПС. Информацию сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, директора «Юргинского машиностроительного завода» остановили в Мошковском районе Новосибирской области для проверки документов. Все происходило между селом Кошево и селом Сокур. Во время проверки топ-менеджер начал высказывать претензии сотрудникам ДПС, а затем ударил одного из них в район туловища.

По данным ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Отметим, что Геннадий Гребенщиков назначен директором «Юргинского машиностроительного завода» лишь в апреле 2020 года.

Напомним, ранее полиция Новосибирска задержала подозреваемого в стрельбе в центре города.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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