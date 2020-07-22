«Накурился и сидит»: новосибирский рэпер Элджей похвастался дорогими машинами

Фото instagram.com/sayonaraboy

Элджей похвастался дорогими машинами; поклонники в восторге от крутости музыканта.

Рэпер Элджей, который родом из Новосибирска, регулярно хвастается своими дорогими покупками. На этот раз музыкант опубликовал фотографии дорогих автомобилей — Lamborghini.

Большинство поклонников оценили машины и образ рэпера: «Свежий как салат», «Топчик», «Что за красавчик», «Стильный опять», «Омг, ты убьешь его, мальчик-зонтик, так тебя люблю».

Однако нашлись те, кто раскритиковал Элджея: «Накурился и сидит», «Деньги девать, блин, некуда».

Ранее жена Элджея, блогер Настя Ивлеева, купила Lamborghini за 20 миллионов рублей.

Напомним, в июле Элджей подарил своей маме «Мерседес».