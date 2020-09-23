Насколько вырастет материнский капитал в 2021 году

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Размер маткапила на первого и второго ребенка увеличат на несколько процентов; это может произойти в следующем году.

Пенсионный фонд РФ планирует увеличить материнский капитал в 2021 году. Об этом сообщило издание “Аргументы недели”.

В следующем году выплаты по сертификатам могут вырасти на на 3,7%. Это коснётся маткапитала и на первого, и на второго ребёнка.

За первенца выплата может составить 483,882 тысяч рублей (на 20 тысяч больше чем сейчас). За второго ребенка планирует давать 639,432 тыс. руб. (если не получен капитал на первенца) и 155,550 тысяч рублей (если ранее получали сертификат за первого ребенка).

Средства можно направить на следующие траты: на образование, улучшение жилищных условий, реабилитацию ребёнка-инвалида, накопительную пенсию матери и ежемесячную выплату на ребёнка от рождения до трёх лет для семей со среднедушевым доходом не выше двух прожиточных минимумов.

Напомним, 23 сентября Путин высказался об увеличении маткапитала.





