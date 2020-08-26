Настя Ивлеева привлекла внимание ФАС якобы рекламой алкоголя в блоге

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Антимопольщики всерьёз следят за соблюдением запрета на рекламу крепких напитков в любых каналах коммуникации; Ивлеевой грозит штраф за использование с сюжете про изготовление коктейля алкоголя в узнаваемой бутылке.

Ивлеева может лишиться 20 тысяч рублей, если ФАС решит, что реклама алкоголя всё-таки была, что нарушает федеральный закон «О рекламе». Об этом сообщил канал 5-tv.

Селебрити в сентябре текущего года записала ролик про приготовление коктейля с вермутом, причём брендированная бутылка появлялась в кадре таким образом, что на ней концентрировалось внимание, а зритель без труда мог понять, что за марку вермута использует Ивлеева.

Претензию высказало Управление ФАС по Ленинградской области, предписав Насте убрать ролик из интернета, в противном случае – штраф в два десятка тысяч рублей, что не снимет необходимости удаления ролика.

Напомним, 26 августа Ивлеева предстала перед поклонниками в образе персонажа игры The Sims.