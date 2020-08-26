Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Настя Ивлеева привлекла внимание ФАС якобы рекламой алкоголя в блоге

сегодня 22:23

Фото Instagram

Антимопольщики всерьёз следят за соблюдением запрета на рекламу крепких напитков в любых каналах коммуникации; Ивлеевой грозит штраф за использование с сюжете про изготовление коктейля алкоголя в узнаваемой бутылке.

Ивлеева может лишиться 20 тысяч рублей, если ФАС решит, что реклама алкоголя всё-таки была, что нарушает федеральный закон «О рекламе». Об этом сообщил канал 5-tv.

Селебрити в сентябре текущего года записала ролик про приготовление коктейля с вермутом, причём брендированная бутылка появлялась в кадре таким образом, что на ней концентрировалось внимание, а зритель без труда мог понять, что за марку вермута использует Ивлеева.

Претензию высказало Управление ФАС по Ленинградской области, предписав Насте убрать ролик из интернета, в противном случае – штраф в два десятка тысяч рублей, что не снимет необходимости удаления ролика.

Напомним, 26 августа Ивлеева предстала перед поклонниками в образе персонажа игры The Sims.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Ивлеева

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

130100
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39471
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32333
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30099
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29890
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23779
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22663
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле