«Не видят необходимости в использовании маски»: в новосибирском минтрансе назвали причины нарушения масочного режима

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте прошёл в Новосибирске; водителям и пассажирам без СИЗов грозит штраф.

Большинство жителей Новосибирской области ответственно относятся к соблюдению требования о масочном режиме в общественном транспорте. Случаи игнорирования нормы единичные, об этом заявил по итогам проверочного рейда начальник управления организации пассажирских перевозок регионального Минтранса Андрей Бенимецкий.

«Большинство жителей области понимают важность момента. В метрополитене нам удалось достичь стопроцентного соблюдения масочного режима. Что касается нарушителей, то их единицы. Свои действия они объясняют тем, что не видят необходимости в использовании маски и полагают, что маска не спасёт от коронавируса», — сказал чиновник.

По словам представителя минтранса, проверочные рейды проводятся ежедневно. С апреля специалисты проверили больше 8 тысяч единиц техники, составлено более 500 административных протоколов.

Бенимецкий напомнил, что за нарушение масочного режима предусмотрен серьёзный штраф — до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, от 50 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и от 100 тысяч рублей - для юридических лиц.

«Но цель наших проверочных мероприятий — не наказать нарушителей, а профилактировать», — уточнил он.

Напомним, ранее в Новосибирске приземлился самолёт в медицинской маске.