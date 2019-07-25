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Новосибирец разогнался до 160 км/ч, убегая от полиции

сегодня 12:13

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирском районе полицейские задержали водителя, который устроил пьяные гонки по селу; к мужчине пришлось применить физическую силу.

Полицейские рассказали подробности задержания мужчины, который в ночь на 30 сентября устроил опасные гонки по Криводановке. Лихач разогнался до 160 километров в час, пытаясь уйти от преследования стражей порядка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

"Около полуночи с 29 на 30 сентября в Новосибирском районе на одной из объездных автодорог инспекторы полка ДПС ГИБДД Новосибирской области обратили внимание на автомобиль «Тойота Королла», который совершал опасные манёвры, в том числе неоднократно выезжал на встречную полосу. На требование сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться", — рассказали в ведомстве.

После непродолжительного преследования иномарку удалось блокировать и остановить.

"Требование полицейских выйти из автомобиля он проигнорировал и оказал правоохранителям сопротивление, в связи с чем в отношении него были применены физическая сила и специальные средства – наручники", — уточнили в пресс-службе полиции.

Правоохранители уточнили, что находившийся в состоянии опьянения гонщик ранее уже был лишён прав за езду в пьяном виде.

Напомним, в июля погоня полицейских экипажей за нарушителем попала на видео.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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