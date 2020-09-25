Новосибирск: афиша на 2-4 октября – шаманские танцы, поющий юморист и бакинские рэперы

Главные культурные и развлекательные события в Новосибирске на ближайшие выходные

Фото из открытых источников

Грядущий уик-энд предоставит горожанам широчайший спектр как умиротворённого, так и активного отдыха. С концертами и выступлениями к нам заглянут гости — московский комик с программой «музыкального стендапа» и суровые азербайджанские рэперы. Театры порадуют публику смелыми и свежими антрепризами — спектакль на основе творчества Юрия Шевчука и постановка по пьесе самого крутого современного ирландского драматурга. А ещё будут свободные танцы, вдохновлённые шаманизмом, фильм про знаменитого гангстера и закрытие фестиваля «Октоберфест».

В пятницу 2 октября:

На афишу нового спектакля режиссёра-постановщика Филиппа Разенкова вынесено имя главного героя — Фома. Просто, лаконично, обнажая все возможные смыслы: Фома – неверующий, Фома – правдоборец и бунтарь, и даже через призму историй о нелепых братьях Фоме и Ереме люди по сей день видят обличение и отражение собственных пороков. В череде этих образов прочитывается основной персонаж — Юрий Шевчук. Поэт и певец, художник и общественный деятель, представитель культуры андеграунда советской эпохи, «Юра-музыкант» не утратил творческую самобытность и по сей день. Он уже стал в каком-то смысле собирательным образом российского рокера в разных его ипостасях и даже вышел за музыкальные рамки.

Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43), в 19:00

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В отличие от Шевчука, рэп-коллектив «Каспийский Груз» пока сложно назвать знаковым для большого количества людей. Но свои преданные фанаты есть и у этих ребят из Баку, в том числе в нашем городе. Они-то и будут рады отметить пятилетие самого важного для группы альбома «сторона А / сторона Б», в честь которого рэперы отправились в постковидные времена в концертный тур по городам и весям России.

Лофт-парк «Подземка» (Красный проспект, 161), в 20:00

В субботу 3 октября:

Две недели назад мы писали об открытии традиционного немецкого фестиваля Oktoberfest. А в эти выходные пришло время для его финального празднования. В честь этого Российско-немецкий дом приготовил обширную развлекательную программу. Она включает в себя этнокультурное театрализованное представление, живые концерты, мастер-классы, игры и викторины с призами и, конечно, кулинарные сюрпризы. Одним из них станет приготовление рекордного по размерам традиционного немецкого блюда, которым будут угощать всех гостей праздника. Интрига!

Новосибирский областной Российско-немецкий дом (ул. Ядринцевская, 68), в 17:00

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Сегодня в нашей стране продолжается повальная мода на стендапы: концерты юмористов проходят на стадионах, а сами комики превратились в новых рок-звезд. Но количество не всегда переходит в качество, и далеко не каждый весельчак умеет по-настоящему рассмешить публику. Комик Иван Абрамов, который приедет в Новосибирск в эти выходные, не из таких. Резидент популярного шоу на ТНТ «StandUp» представит публике сольную программу в редком и самобытном жанре — «музыкальный стендап». Тем, кто ценит качественный интеллигентный юмор, наверняка придётся по вкусу концерт Ивана Абрамова.

ККК «Имени В. В. Маяковского» (Красный проспект, 15), в 19:00

В воскресенье 4 октября:

Мартин МакДона — один из самых талантливых, известных и плодовитых ирландцев своего поколения: драматург, сценарист и кинорежиссёр, автор пьес и постановщик художественных кинофильмов, обладатель премий Лоуренса Оливье и Эдгара Аллана По, BAFTA и независимого кино. Широкому кругу зрителей МакДона известен как режиссёр фильмов «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов» и оскароносной картины «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». К чему он тут? Всё просто: на сцене театра «Старый дом» появился спектакль «Сиротливый запад» по пьесе ирландца, которого ещё называют «Тарантино от театра». Как это нередко бывает у автора — в сознании Мартина МакДона ужас любой истории можно пережить в комедийной и даже гротескной форме. Именно эта особенность усиливает эффект от идей, которые транслирует загадочный ирландец.

Театр «Старый дом» (ул. Большевистская, 45), в 18:00

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Давайте будем честными: каждый хотя бы иногда поёт в душе (ударение можно поставить на любой слог). А ещё есть те, кто не против время от времени даже пританцовывать. Для первых существуют курсы вокала. А вот вторых может заинтересовать такое явление, как Ecstatic Dance. Это практика свободного, спонтанного танца, возникшая под влиянием шаманизма, восточной философии, гештальт-терапии, мистики, трансперсональной психологии и движения за развитие человеческих способностей. Однако не обязательно пытаться понять это дикое сочетание культурных и социальных явлений. Достаточно будет освободить разум и просто пуститься в пляс под сеты диджея. А ещё нужно будет соблюсти ряд правил во время Ecstatic Dance: не разговаривать, не выпивать спиртное и уважать чужое пространство и окружающих людей. В общем, не приставать с вашими танцами к другим, если они этого не хотят. Ведь в этом и заключается свобода.

Танцевальный центр DekaDance, чёрный зал (ул. Гоголя 33/1), в 18:30

Кинопремьеры недели:

«Капоне. Лицо со шрамом»

Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег — итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где он спрятал деньги? Или его болезнь — это хорошо продуманная игра? «Капоне. Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли прошёл в мировом прокате ещё в мае, но это было незаметно из-за эпидемии коронавируса. А сейчас наконец-то состоится российская премьера фильма.

«Фантазёры»

Серджо и Сабрина любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что материально зависимы от своих других партнёров. Но всё меняется, когда коллеги Серджо в шутку заставляют его поверить, что он выиграл в лотерее 3 миллиона евро. Убеждённый в том, что разбогател, герой решает отказаться от старой жизни и наконец воссоединиться с Сабриной. Когда они поймут, что выигрыша нет, останется только одно — скрывать это от близких, отправившись всем вместе в необычное путешествие. В главных ролях — мэтр итальянского кино Серджо Кастеллитто («Не уходи», «Париж, я люблю тебя») и Сабрина Ферилли («Великая красота»).

«Хандра»

Правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик теряет деньги за хату, а режиссёр Лёша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи-сексисты, омоновцы-ГЛИЦИНисты и прочие небезопасные сограждане. И всё это происходит лишь ради одного: чтобы каждый наутро проснулся счастливым.

Также на выходных:

2 октября

- балет в трёх актах «Баядерка» — открытие балетного сезона в НОВАТе. Красный Проспект, 36, начало в 19:00;

- перенесённый с 24 апреля концерт «Бетховен» в рамках цикла «Классика по пятницам» в Камерном зале филармонии. Красный проспект, 32, начало в 19:00.

3 октября

- интерактивная полнокупольная программа «Рассвет космической эры» в Планетарии. Улица Ключ-Камышенское плато, 1/1, начало в 15:00;

- финальная вечеринка «Октоберфест-2020» в клубном ресторане «Максимилианс». Улица Дуси Ковальчук, 1/1 (ТЦ «Малинка»), начало в 20:00.

4 октября

- экспериментальный комедийный спектакль-блокбастер «Куба» в театре «Глобус». Улица Каменская, 1, начало в 20:00;

- концерт «Великие классики» в Кафедральном Соборе Преображения Господня. Улица Горького, 100, начало в 15:00 и в 19:30.