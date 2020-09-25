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Новосибирск получил всего 42 вакцины от коронавируса

сегодня 17:33

Фото минздрава НСО

Вместо обещанных 10 тысяч доз вакцины от коронавируса в Новосибирскую область доставили всего 42; такие данные озвучили в минздраве.

В Новосибирскую область поступило всего 42 дозы вакцины от коронавируса, вместо обещанных 10 тысяч доз. Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил об этом сегодня, 1 октября.

По словам Хальзова, поставки вакцины продолжатся. Из-за специальных условий перевозки и хранения препарата до конца года в регион доставят 2 421 дозу.

По данным минздрава, в регионе привиты от коронавируса 25 медицинских работников.

Напомним, в Новосибирске 25-й больнице снова присвоили статус коронавирусного госпиталя.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

новосибирск
вакцина
коронавирус

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