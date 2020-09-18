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Новосибирский блогер Дава принял окончательное решение в отношениях в Бузовой

сегодня 21:35

Фото Instagram

Пожалуй, подробности происходящего в паре Манукян – Бузова вызывают интерес своей интригой даже у селебрити; на светской вечеринке журнала GQ Дава дал ответы на многочисленные вопросы присутствующих.

Присутствовавшие на гала-ужине звёзды российского шоу-бизнеса отметили, что Манукян пришёл без Бузовой и потребовали внести ясность – распалась пара или нет. Дава однозначно и решительно заявил, что они с Бузовой по-прежнему являются парой, всё остальное – слухи.

При этом Манукян отметил, что для каждого из участников их «любовного дуэта» важна самореализация через творчество, что и объясняет раздельное появление на светских вечеринках: невозможно согласовать графики, так как каждый серьёзно занят в новых проектах.

В частности, Бузова едва ли не круглосуточно тренируется для участия в телешоу «Ледниковый период», а у Манукяна важна его музыкальная карьера.

Манукян отметил, что невозможно угодить всем и каждому: фотографируются и проводят они с Ольгой время вместе, получают обвинения в хайпе и пиаре; появляются раздельно – тоже самое. Поэтому Дава предпочитает не обращать внимания на пересуды.

Напомним, 18 сентября Ольга Бузова в СМИ рассказала о начале романа с Манукяном.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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Теги

звезда
Ольга Бузова
Давид Манукян

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