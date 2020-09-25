Новосибирским призывникам сделают тест на коронавирус

Фото пресс-службы ЦВО

Осенний призыв в армию стартует 1 октября; в условиях пандемии коронавируса призывная компания будет иметь свои особенности.

В ходе осеннего призыва в Центральном военном округе призовут на службу более 54 тысяч новобранцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Военную службу призывники будут проходить во всех военных округах, Северном флоте, а также других силовых ведомствах, где предусмотрена военная служба по призыву.

Для доставки призывников к местам прохождения службы по призыву задействуют 16 железнодорожных воинских эшелонов, самолеты военно-транспортной авиации, автобусы и автомобили, прошедшие специальную обработку.

Всем гражданам, направляемым на сборные пункты регионов дислокации ЦВО в ходе осеннего призыва на военную службу, проведут экспресс-тестирование на наличие COVID-19.

Около 50 нештатных дезинфекционных команд сформировано в регионах дислокации ЦВО для обеспечения мероприятий осеннего 2020 года призыва на военную службу. Сформированные команды будут не реже двух раз в сутки проводить специальную обработку помещений призывных и сборных пунктов, а также транспорта, выделяемого для перевозки молодых людей в ходе призыва граждан на военную службу.

Более 100 пунктов отдельного размещения молодого пополнения оборудовано в частях и соединениях ЦВО для граждан, призванных на военную службу осенью текущего года. Каждый пункт размещен в отдельных зданиях и обеспечен запасом защитных медицинских масок, средств дезинфекции. Командиры, принимающие молодое пополнение в свои подразделения, будут проживать вместе с призывниками до окончания двухнедельного периода.

Центральный военный округ объединяет воинские части и учреждения, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 субъектов РФ. В их числе Республика Алтай, Мордовия, Тува, Алтайский и Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Самарская, Челябинская области, Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, осенний призыв завершится 31 декабря, в целом по стране призвать в армию планируют 128 тысяч новобранцев от 18 до 27 лет.