Новосибирцы каждый день покупают 3,5 тысячи медицинских масок

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Муниципальные аптеки не испытывают перебоев с поставками масок; средства индивидуальной защиты стоят 19 рублей за штуку.

Жители Новосибирска ежедневно покупают 3,5 тысячи медицинских масок в муниципальной сети аптек. Об этом Сиб.фм сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города .

В среднем муниципальные аптеки продают за сутки около 3 200 штук взрослых масок и 300 штук детских.

По состоянию на 29 сентября одноразовые средства индивидуальной защиты в МП «НАС» стоят 19 рублей за штуку.

«Поставки средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок осуществляются в необходимых объёмах без перебоев. Медицинские маски закупаются предприятием у поставщиков путём проведения закупочных процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по минимальным предложенным поставщиками ценам. В настоящем периоде у поставщиков отсутствует тенденция к повышению цен на медицинские маски», — сообщили Сиб.фм в ответ на запрос.

Напомним, в новосибирском минтрансе назвали причины нарушения масочного режима.