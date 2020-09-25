Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирцы каждый день покупают 3,5 тысячи медицинских масок

сегодня 14:33

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Муниципальные аптеки не испытывают перебоев с поставками масок; средства индивидуальной защиты стоят 19 рублей за штуку.

Жители Новосибирска ежедневно покупают 3,5 тысячи медицинских масок в муниципальной сети аптек. Об этом Сиб.фм сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города .

В среднем муниципальные аптеки продают за сутки около 3 200 штук взрослых масок и 300 штук детских.

По состоянию на 29 сентября одноразовые средства индивидуальной защиты в МП «НАС» стоят 19 рублей за штуку.

«Поставки средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок осуществляются в необходимых объёмах без перебоев. Медицинские маски закупаются предприятием у поставщиков путём проведения закупочных процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по минимальным предложенным поставщиками ценам. В настоящем периоде у поставщиков отсутствует тенденция к повышению цен на медицинские маски», — сообщили Сиб.фм в ответ на запрос.

Напомним, в новосибирском минтрансе назвали причины нарушения масочного режима.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

новосибирск
маски
дефицит

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128765
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39424
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32150
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30030
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29717
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23666
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22627
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле