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Обманул детей-сирот: более 30 млн хотят взыскать с экс-главы района в Новосибирской области

сегодня 04:30

Фото pixabay.com

Из-за действий экс-главы Татарского района казна потеряла почти 33 млн, а дети-сироты остались без жилья; суд взыскал с бывшего чиновника потраченные деньги.

Татарский районный суд принял решение взыскать с бывшего главы Татарского района материальный ущерб на сумму более 32,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным суда, в 2013 году по итогам аукционов между администрацией Татарского района и акционерным обществом «Корпорация «СтройСиб» заключены 5 муниципальных контрактов на строительство 37 квартир в двух многоквартирных домах. Жильё планировали распределить между детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Чиновник, зная, что оплата производится после принятия объекта долевого строительства в эксплуатацию, подписал платёжные документы о переводе 35 млн рублей в строительную организацию. В результате фирма получила деньги и не построила дома. Нуждающиеся в жилье не получили обещанные квартиры.

Напомним, экс-глава СО РАН стал фигурантом дела о мошенничестве.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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