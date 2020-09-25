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Обнажённое тело и вино: супермодель Хайди Клум опубликовала фотографии романтического вечера в ванной

сегодня 16:42

Фотографии из аккаунта heidiklum социальной сети Instagram

Хайди Клум поделилась с фанами провокационными снимками; романтический вечер в ванной супермодель провела с мужем.

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась с фанами провокационными снимками. Звезда опубликовала их в своём аккаунте Instagram.

47-летняя Хайди Клум решила показать, как романтично провела вечер с 31-летним супругом, гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулицем.

На первом снимке Клум была запечатлена в объятиях мужа с бокалом вина, а на втором кадре даже показала обнажённую грудь, позируя со счастливой улыбкой.

В подписи к фотоснимкам модель поблагодарила свою подругу Софию Вергару за бутылку вина.

«Спасибо, София Вергара, за эту красивую бутылку красного вина! Она, конечно, пригодилась вчера вечером. Простите, в ванной не осталось пузырей», — написала Хайди Клум.

Напомним, 29 сентября экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушек» похвасталась снимком своей груди.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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