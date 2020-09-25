Обнажённое тело и вино: супермодель Хайди Клум опубликовала фотографии романтического вечера в ванной
Фотографии из аккаунта heidiklum социальной сети Instagram
Хайди Клум поделилась с фанами провокационными снимками; романтический вечер в ванной супермодель провела с мужем.
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась с фанами провокационными снимками. Звезда опубликовала их в своём аккаунте Instagram.
47-летняя Хайди Клум решила показать, как романтично провела вечер с 31-летним супругом, гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулицем.
На первом снимке Клум была запечатлена в объятиях мужа с бокалом вина, а на втором кадре даже показала обнажённую грудь, позируя со счастливой улыбкой.
В подписи к фотоснимкам модель поблагодарила свою подругу Софию Вергару за бутылку вина.
«Спасибо, София Вергара, за эту красивую бутылку красного вина! Она, конечно, пригодилась вчера вечером. Простите, в ванной не осталось пузырей», — написала Хайди Клум.
Напомним, 29 сентября экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушек» похвасталась снимком своей груди.
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