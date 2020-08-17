Опустошили сейф и сожгли дом: в Новосибирской области задержали подозреваемых в крупной краже

ФОТО PIXABAY.COM

Подозреваемых в краже крупной суммы денег и охотничьего ружья задержали в Новосибирской области; похищенное имущество мужчины спрятали в тайнике рядом со своим домом.

Полицейские в Новосибирской области задержали двух жителей Венгеровского района, которые подозреваются краже денег и оружия из частного дома, а также поджоге чужого жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, преступление было совершено в ночь на 18 сентября.

Мужчины проникли в частный дом в селе Усть-Изес Венгеровского района, похитили из сейфа 250 тысяч рублей и гладкоствольное ружье «Зимсон» 12 калибра, после чего подожгли дом и скрылись.

Задержанными оказались местные жители — 1986 и 2002 годов рождения.

В полиции отметили, что в ходе обысков в домах фигурантов была изъята часть похищенных денег — 125 тысяч рублей — и украденное ружьё, спрятанное в тайнике около дома одного из задержанных.

Сейчас подозреваемые взяты под стражу.

"Устанавливается их возможная причастность задержанных к совершению других преступлений на территории Новосибирской области", — сказали в ГУ МВД.