Откровенный разговор: экс-глава самарского минздрава рассказала, как переболела коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Бывший министр здравоохранения Самарской области рассказала, как переболела коронавирусом; Галина Гусарова попросила жителей региона соблюдать ограничительные меры.

Сегодня Галина Гусарова, бывший министр здравоохранения области, рассказала корреспонденту sova.info о том, как переболела коронавирусом.



По ее словам, болезнь началась внезапно, первые пять дней она лечилась дома, и только после того, как принятые меры не дали результата, согласилась на госпитализацию. В итоге две недели Галине Гусаровой пришлось провести в реанимационном отделении ковидного госпиталя в больнице им. Середавина.

Она высоко оценила профессионализм и работу врачей, которым приходится бороться с инфекцией.



Отвечая на вопрос, не было ли к ней особого отношения в больнице, Галина Гусарова отметила:



- Лечили не министра, лечили больную Гусарову.



Сейчас в Самарской области продолжают действовать ограничительные меры. О том, что соблюдать их необходимо, напомнил недавно жителям региона губернатор Дмитрий Азаров. Галина Гусарова поддержала его, призвав земляков следить за своим здоровьем, носить маски в общественных местах и правильно дезинфицировать руки.



- Этому должны учить в школах, — считает Галина Гусарова.



Обратили внимание также на тот факт, что медики, занятые коронавирусными больными, не могут работать с обычными пациентами. Это усложняет труд тех врачей, которые занимаются плановыми больными. Экс-министр попросила с пониманием относиться к работе медиков, в том числе и скорой помощи, которым сейчас поступает до 200 вызовов в день.



- Очень вас прошу ... пожалейте себя, пожалейте своих близких. Если вы сами будете защищены, у нас гораздо меньше станет больных, — попросила жителей Самарской области Галина Гусарова.