Открыт набор на тренинг «Магазин у дома: наука выживания»
Фото предоставлено Образовательным центром «ОПОРА»
Участники тренинга посетят занятия, в которые входят как лекции, так и дискуссии с экспертами, решение практических кейсов, экскурсии, встречи с представителями органов власти.
В ходе тренинга будут раскрыты вопросы выбора налоговой стратегии (в связи с отменой ЕНВД), практических аспектов осуществления торговли, начиная от выбора локации магазина, навигации внутри торговой точки, выкладки товара, ассортиментной матрицы, заканчивая работой с ЕГАИС, «Меркурием», Онлайн-кассой, маркировкой, электронным документооборотом. Будут рассмотрены вопросы пожарной безопасности, требования Роспотребнадзора и защиты прав потребителей, темы бизнес-моделей и бизнес-планирования.
В ходе обучения вы узнаете:
Обучение проходит с 16 октября по 28 октября 2020 года.
Встречаемся 16 октября в малом зале правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18) в 11:00 (Нск).
Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке: https://www.opora-dpo.ru/magazin-u-doma
По итогам проведения мероприятия каждый Участник получит Сертификат.
Организаторы тренинга: центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области») при поддержке минпромторга Новосибирской области.
Исполнитель: АНО ДПО «Образовательный центр «ОПОРА».
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