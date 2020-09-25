Открыт набор на тренинг «Магазин у дома: наука выживания»

Фото предоставлено Образовательным центром «ОПОРА»

Участники тренинга посетят занятия, в которые входят как лекции, так и дискуссии с экспертами, решение практических кейсов, экскурсии, встречи с представителями органов власти.

В ходе тренинга будут раскрыты вопросы выбора налоговой стратегии (в связи с отменой ЕНВД), практических аспектов осуществления торговли, начиная от выбора локации магазина, навигации внутри торговой точки, выкладки товара, ассортиментной матрицы, заканчивая работой с ЕГАИС, «Меркурием», Онлайн-кассой, маркировкой, электронным документооборотом. Будут рассмотрены вопросы пожарной безопасности, требования Роспотребнадзора и защиты прав потребителей, темы бизнес-моделей и бизнес-планирования.

В ходе обучения вы узнаете:

о трендах развития «Магазинов у дома». Влияние пандемии на потребительский рынок. Топ-10 действий для субъектов малого и среднего чтобы продолжать рост;

о практических аспектах осуществления торговли (формировании ассортиментной матрицы, выкладке, скидках, промо);

о наиболее распространённых ошибках при открытии и работе магазина;

об использовании товарных знаков, размещении рекламы;

о франчайзинге, рассмотрим наиболее популярные предложения по франшизам в данном сегменте;

о юридических аспектах ведения бизнеса;

об организации и ведении бухгалтерского учёта, электронного документооборота, в т. ч. отчётности, автоматизации процессов;

о налогообложении;

о требованиях Роспотребнадзора, о соблюдении прав потребителей;

о мерах государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обучение проходит с 16 октября по 28 октября 2020 года.

Встречаемся 16 октября в малом зале правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18) в 11:00 (Нск).

Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке: https://www.opora-dpo.ru/magazin-u-doma

По итогам проведения мероприятия каждый Участник получит Сертификат.

Организаторы тренинга: центр «Мой бизнес» (АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области») при поддержке минпромторга Новосибирской области.

Исполнитель: АНО ДПО «Образовательный центр «ОПОРА».

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