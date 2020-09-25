Первые прививки от коронавируса поставили врачам в Новосибирске

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Вакцинация медиков от коронавируса началась в Новосибирской области; первые прививки поставили врачам и медсёстрам инфекционного госпиталя больницы № 12.

В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса. Первые прививки 30 сентября поставили врачам и медсёстрам инфекционного госпиталя больницы № 12. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новая вакцина — двухкомпонентная, это означает, что каждая доза состоит из двух флаконов, содержимое которых вводится поэтапно, с интервалом в три недели. Процедура занимает не больше 10 секунд – укол ставится в дельтовидную мышцу, в плечо.

Как сообщила главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева, пока в регион вакцина поступает небольшими партиями, это связано с особенными условиями транспортировки и хранения.

До конца года в области планируют привить несколько тысяч медиков.

«В первую очередь планируем защищать медицинских работников, потому что это люди, которые первыми встречаются с коронавирусной инфекцией и рискуют каждый день. Будут вакцинироваться не только сотрудники ковидных госпиталей, но и медработники поликлиник, потому что они тоже контактируют с пациентами, и сотрудники скорой помощи. У нас нет ограничений по месту работы. Доктор, который работает в плановом отделении, тоже может столкнуться с коронавирусом — и сам заразиться, и заразить других пациентов», – отметила Татьяна Ивлева.

В правительстве уточнили, что людям, которые недавно привились против гриппа, придётся подождать не меньше 30 дней. Таким должен быть перерыв между вакциной против коронавируса и против любой другой инфекции.

«Это единственное ограничение, кроме медицинских противопоказаний. Вакцинация добровольная», — сказали в пресс-службе.

Также в министерстве здравоохранения Новосибирской области обратили внимание, что после процедуры даже медикам нужно 30 минут провести в поликлинике под наблюдением врачей.

«В настоящий момент ни у кого побочных эффектов не появилось. Если и дальше всё будет в порядке, то через три недели добровольцам поставят второй компонент вакцины», — отметила Ивлева.

Напомним, ранее медики объяснили, почему нельзя встряхивать вакцину от коронавируса.