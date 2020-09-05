Первый пошёл: отремонтированный троллейбус из Твери вышел на линию в Новосибирске

Фото из группы «Транспорт и дороги Новосибирска» в соцсети «ВКонтакте»

Первый из 12 троллейбусов, доставленных из Твери в Новосибирск, после ремонта вышел на линию; расходы на транспортировку и восстановление рогатой машины составили около полумиллиона рублей.

Дзержинское троллейбусное депо МКП «ГЭТ» выпустило на маршрут № 22 первый отремонтированный троллейбус из Твери. Всего в Новосибирске будет восстановлено 12 рогатых машин, сообщили в мэрии Новосибирска.

«Это машины, которые были выведены из эксплуатации в Твери. Сегодня в Новосибирске наблюдается значительный амортизационный износ троллейбусного парка. Конечно, требуется глобальное обновление, но и поступившие машины позволят поддержать парк в технически исправном состоянии», — рассказал директор МКП «ГЭТ» Константин Прокин.

По его словам, поступившие троллейбусы 2007-2009 годов выпуска находятся в технически исправном состоянии. Восемь из них уже в Новосибирске, остальные четыре будут отгружены в ближайшие дни.

По два троллейбуса получат Дзержинское, Ленинское и Заельцовское троллейбусные депо, шесть – Кировское троллейбусное депо.

Как отметили специалисты, чтобы запустить в эксплуатацию каждую машину из Твери, необходимо от 500 до 600 тысяч рублей: 100 тысяч рублей составляет стоимость самого изделия, 300 тысяч – доставка и остальное – приведение машины в технически надлежащее состояние.

Тогда как новый троллейбус с завода обойдётся городу в 17 млн рублей и больше.

«Если брать первый троллейбус – на его ремонт и обслуживание было затрачено три недели. В салоне заменено напольное покрытие, обновлена обшивка всех сидений, проведены и другие работы. Кроме того, троллейбусы были перекрашены из бело-голубого в зелёный цвет», — рассказал главный инженер МКП «ГЭТ» Максим Келлер.

В мэрии уточнили, что отремонтированные троллейбусы могут проходить по дорогам Новосибирска не менее 10 лет.