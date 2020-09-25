Плату за капремонт для льготников планируют отменить

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Россиян, имеющих право на компенсацию по взносам на капремонт, хотят освободить от ежемесячных платежей. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Сейчас льготные категории граждан должны полностью оплатить взнос на капитальный ремонт, а после подачи заявления расходы компенсируются государством.

«Законопроектом предлагается исключить компенсационный механизм предоставления указанных льгот, одновременно освободив соответствующие категории граждан от уплаты взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в объёме, уже предусмотренном действующим законодательством», — говорится в пояснительной записке.

Такие ежемесячные взносы предлагается компенсировать региональному оператору или владельцу специального счёта напрямую за счёт бюджетных средств.

Напомним, с 1 октября социальные выплаты и пособия будут перечислять только на карту «МИР».