Почему нельзя начинать день с кофе, рассказали учёные

Употребление кофе натощак приводит к резкому увеличению сахара в крови; по мнению учёных, это может привести к развитию диабета.

Учёные из Великобритании предупредили об опасности употребления кофе с утра. По их мнению, употребление этого напитка натощак может спровоцировать рост сахара в крови. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на British Journal of Nutrition.

Как говорится в результатах исследования, одна группа добровольцев сразу после пробуждения пила сладкий напиток, равный по содержанию калорий типичному завтраку. Участники второй группы сначала выпивали крепкий чёрный кофе, и только спустя полчаса им давали сахаросодержащий напиток.