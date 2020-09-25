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Почему нельзя начинать день с кофе, рассказали учёные

сегодня 16:35

Фото pixabay.com

Употребление кофе натощак приводит к резкому увеличению сахара в крови; по мнению учёных, это может привести к развитию диабета.

Учёные из Великобритании предупредили об опасности употребления кофе с утра. По их мнению, употребление этого напитка натощак может спровоцировать рост сахара в крови. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на British Journal of Nutrition.
Как говорится в результатах исследования, одна группа добровольцев сразу после пробуждения пила сладкий напиток, равный по содержанию калорий типичному завтраку. Участники второй группы сначала выпивали крепкий чёрный кофе, и только спустя полчаса им давали сахаросодержащий напиток.
В итоге выяснилось, что употребление кофе перед завтраком увеличивало сахар в крови на 50 %, что чревато развитием диабета второго типа.
Напомним, ранее учёные рассказали об источнике бесконечного счастья.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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