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Почему вакцину от COVID-19 нельзя ставить сразу после прививки от гриппа – ответ Минздрава

сегодня 11:21

ФОТО PIXABAY.COM

Между прививками от гриппа и коронавируса должно пройти не меньше 30 дней; первых медиков в Новосибирской области уже вакцинировали от COVID-19.

Временной промежуток между постановкой прививок от гриппа и от коронавируса должен составлять не менее 30 дней. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области.

«Это единственное ограничение, кроме медицинских противопоказаний. Вакцинация добровольная», — уточнили в ведомстве.

30 сентября в Новосибирской области была привита первая группа врачей — это сотрудники 12-го госпиталя.

«После процедуры даже медикам нужно 30 минут провести в поликлинике под наблюдением врачей. В настоящий момент ни у кого побочных эффектов не появилось. Если и дальше все будет в порядке, то через три недели добровольцам поставят второй компонент вакцины», — сказали в Минздраве, уточнив, что вакцина ставится в два этапа с интервалом в один месяц.

Вакцина относится к совершенно новому поколению вакцин – векторным. В таких вакцинах в качестве транспорта используются безопасные вирусы, которые не могут размножаться и наносить ущерб организму, чтобы доставить тот антиген – тот белок, к которому должен наработать защиту организм человека. Вакцина «Спутник V» хранится при температуре не выше -18 градусов. Из морозильной камеры дозу для каждого пациента вынимают только после того, как терапевт осмотрит его и убедится, что противопоказаний нет. Вакцину нельзя взбалтывать.

Напомним, ранее в региональном минздраве рассказали, каким образом вводится вакцина.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Правительство Новосибирской области
коронавирус

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